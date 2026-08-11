¿Por qué los jóvenes chilenos están prefiriendo el mate?

11 ag. 2026 - 15:35 hrs.

El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha proclamada por las Naciones Unidas en 1999 para poner en el centro de la atención a este grupo etario, sus características y las tendencias que marcan su forma de vivir, consumir y relacionarse con el mundo.

Una de esas tendencias es el mate, que viene ganando terreno de forma sostenida entre los jóvenes chilenos. Ya sea en el hogar, en la universidad o en el trabajo, la bebida se ha instalado como un ritual cotidiano que combina sus beneficios para la salud con un poderoso componente social, convirtiéndose en un punto de encuentro natural entre personas de distintas edades.

El mate tiene propiedades que lo hacen especialmente atractivo para quienes buscan una alternativa al café o las bebidas energéticas. Es rico en antioxidantes, estimula la concentración, aporta energía de forma sostenida y favorece la hidratación, beneficios que la ciencia sigue explorando y que explican en parte su creciente popularidad entre las generaciones más jóvenes.

"El consumo en el país viene mostrando un crecimiento sostenido, especialmente entre las generaciones más jóvenes que se acercan a esta bebida por curiosidad y afinidad cultural. Hoy, son quienes más demandan a las marcas propuestas innovadoras y experiencias diferenciadas", explica Sol Orquera, CEO de CBSé, compañía argentina fundada por sus padres hace casi 48 años y especializada en yerbas compuestas y saborizadas.

La marca tiene a Chile como su principal apuesta internacional y lleva más de una década en el mercado nacional, donde actualmente ofrece un portafolio de 15 variedades. Entre ellas destacan la línea Hierbas Serranas, líder a nivel mundial, y la variedad Guaraná, muy demandada por la juventud por su componente energético natural.

Recientemente, la compañía lanzó dos ediciones limitadas que apuntan directamente a capturar la atención de las nuevas generaciones: Chocolate Dubái y Mango Picante, dos propuestas que buscan sorprender y generar conversación en torno al mate desde un lugar distinto al tradicional.

"En CBSé buscamos conectarnos con nuestros consumidores y llevarles experiencias que vayan más allá, que expresen emociones. Estos lanzamientos invitan a la gente a reunirse, a desafiarse, a probar lo nuevo y a compartir sensaciones", señala Carolina Valeria, Gerenta de Marketing y Comunicaciones de la marca.

La apuesta por la innovación no es casual. En un mercado donde los jóvenes buscan propuestas que dialoguen con su estilo de vida, ofrecer sabores inesperados y ediciones limitadas es una forma concreta de mantener la conversación abierta y seguir ampliando el territorio del mate hacia nuevas audiencias que quizás nunca habían considerado esta bebida como parte de su rutina diaria.

Todo sobre Salud