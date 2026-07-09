Senadora paraguaya vuelve a atacar a Kylian Mbappé en plena sesión del Congreso: ''Este hijo de..."

09 jul. 2026 - 05:10 hrs.

La controversia entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y el futbolista francés Kylian Mbappé sumó un nuevo episodio luego de que la parlamentaria volviera a lanzar duras declaraciones en contra del delantero durante una sesión de la Cámara Alta del Congreso.

Lejos de retractarse de los cuestionados comentarios que había realizado días antes, Amarilla se refirió nuevamente al jugador del Real Madrid a raíz del cruce que protagonizó con el arquero paraguayo Orlando Gill tras el partido entre Paraguay y Francia en el Mundial 2026.

Duras declaraciones en plena sesión

Durante su intervención en el Senado, la legisladora criticó la actitud de Mbappé hacia el guardameta paraguayo.

"Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de ... le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", afirmó.

Posteriormente, Amarilla intentó diferenciar la conducta del futbolista de la historia y la cultura francesa.

"Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé", agregó.

Senado de Paraguay condenó sus declaraciones

En medio de la controversia, el Senado de Paraguay aprobó una resolución en la que condenó las expresiones discriminatorias y racistas emitidas por la parlamentaria.

Tras más de cinco horas de debate, la Cámara Alta manifestó su "absoluto rechazo" a cualquier forma de racismo y discriminación, además de precisar que los dichos de Celeste Amarilla no representan la postura oficial de la institución.

No obstante, durante la sesión algunos senadores manifestaron públicamente su respaldo a la legisladora, manteniendo abierta la polémica en torno a sus declaraciones.