Zig-Zag se querella contra cuenta "traficante de libros" de Instagram por piratería

25 may. 2026 - 15:42 hrs.

La Editora Zig-Zag S.A. presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Colina contra Vicente González Oporto, acusándolo de comercializar copias piratas de libros a través de la cuenta de Instagram “@eltraficantedelibros”, informa The Clinic.

El perfil, con más de 66 mil seguidores, ofrecía los textos a precios muy por debajo del mercado, como la mitad del valor original, lo que motivó la acción judicial por vulnerar la Ley de Propiedad Intelectual.

La acción judicial fue el resultado de una serie de pasos que la propia editorial siguió para reunir pruebas.

Cronología de una compra vigilada

Todo comenzó el 7 de mayo de 2026, cuando representantes de Zig-Zag detectaron que el perfil de Instagram, con más de mil publicaciones, ofrecía libros físicos cuyos derechos de autor pertenecen a distintas editoriales representadas por ellos.

Para obtener antecedentes, los denunciantes contactaron al vendedor y concretaron la compra del libro “La Soledad”, de Gabriel Rolón, por un valor de $7.000 más despacho. A través de los datos bancarios y el correo electrónico proporcionados para la transacción, se logró identificar al presunto responsable.

Las diligencias solicitadas

El escrito sostiene que los hechos vulneran la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, específicamente el artículo 81, que sanciona la comercialización de copias reproducidas ilegalmente.

Al solicitar que la querella sea admitida a tramitación, la editorial pidió diligencias investigativas clave: una orden para que la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la PDI indague el caso, que se tome declaración al imputado y que el Servicio de Impuestos Internos informe si el acusado tiene inicio de actividades relacionado con la venta de libros.