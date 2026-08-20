Encuesta Cadem: Un 58% rechaza que solo el Presidente pueda decretar nuevo estado de excepción

20 ag. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Cadem difundida esta semana mostró que el 37% está de acuerdo y el 58% en desacuerdo con que el nuevo estado de excepción por seguridad pública de hasta 240 días, propuesto en la reforma del Gobierno de José Antonio Kast, pueda ser decretado sólo por el Presidente, pero el apoyo crece al 52% si cuenta con aprobación del Congreso

Además, las medidas del nuevo estado de excepción que mayor respaldo concitan son requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o terroristas (88%) y permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros (78%). En cambio, las que menos apoyo reciben son la interceptación de comunicaciones (46%), restringir temporalmente la libertad de tránsito (40%) y limitar la libertad de reunión (27%).

En tanto, el 85% supo que el Presidente Kast ingresó al Congreso una reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado. El 50% se muestra de acuerdo con la iniciativa y 39% está en desacuerdo. Entre los identificados con la derecha el acuerdo llega a 78%, en el centro a 58%, mientras en la izquierda el 71% está en desacuerdo.

Reforma a la Constitución

Ahora bien, el 51% cree que no es necesario hacer una reforma a la Constitución, porque el Estado ya tiene las herramientas suficientes. En cambio, 43% opina lo contrario.

Respecto a las propuestas contenidas en la reforma, 89% está de acuerdo con que personas condenadas por delitos de crimen organizado queden inhabilitadas permanentemente para ejercer funciones o cargos públicos, 81% con incorporar la seguridad pública como deber del Estado, 80% con que personas condenadas por delitos de crimen organizado tengan restricciones por 15 años para acceder a penas sustitutivas, 74% con establecer un régimen penitenciario especial para personas condenadas y 72% con la creación de un registro de organizaciones criminales.

Además, 66% está de acuerdo con las inhabilidades o restricciones a prestaciones en pensiones, 58% con las inhabilidades o restricciones en educación y 54% con las inhabilidades y restricciones en salud. El 53% está de acuerdo con que el Presidente tenga la facultad de declarar a una agrupación como una organización terrorista o de crimen organizado previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y con aprobación del Senado.

Restringir las libertades

Asimismo, el 45% considera que se debe buscar un equilibrio entre seguridad y libertad, 35% piensa que es necesario priorizar la seguridad, aunque implique restringir algunas libertades, y 17% cree que las libertades de las personas deben protegerse incluso si eso limita las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia.

Finalmente, en la tercera semana de agosto, 39% (-2pts) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y 56% (+3pts) la desaprueba.