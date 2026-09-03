Muere actriz de Disney a los 33 años: Fue parte de reconocida saga juvenil

03 sept. 2026 - 12:55 hrs.

Carla Jeffery, actriz estadounidense conocida por interpretar a Bree en la saga musical "Zombies" de Disney, murió el 1 de septiembre a los 33 años. La noticia fue comunicada a través de su perfil de Instagram y posteriormente confirmada por su representante.

La intérprete alcanzó reconocimiento entre el público juvenil gracias a su participación en la franquicia de Disney Channel, donde interpretó a Bree, la mejor amiga de Addison, protagonista de la historia.

Confirmaron su fallecimiento

Carla Alexander, representante de Jeffery y parte de Alexanders Talent Management, confirmó la muerte de la actriz mediante un comunicado en Instagram.

La agencia recordó que Jeffery había ingresado a su cartera de clientes cuando tenía 12 años y destacó que durante más de dos décadas acompañaron su carrera. También pidió respeto por la privacidad de sus familiares y seres queridos. Hasta ahora, no se ha informado la causa de su fallecimiento.

Su trayectoria en Disney

Jeffery interpretó a Bree en las tres películas de la saga "Zombies", cuya primera entrega se estrenó en 2018. La franquicia mezcla elementos musicales, de comedia y terror, y aborda temas como la inclusión, la identidad y la amistad.

Además de las películas, la actriz prestó su voz al personaje en distintos cortos animados de "Zombies: The Re-Animated Series".

Una carrera que comenzó en la infancia

La carrera de Carla Jeffery comenzó cuando tenía 12 años, con su participación en la comedia "Phat Girlz", protagonizada por Mo'Nique.

Posteriormente, formó parte de producciones como "Curb Your Enthusiasm", "iCarly", "Good Luck Charlie" y "Shake It Up", antes de consolidarse ante el público juvenil con su papel en "Zombies".

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