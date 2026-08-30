¿Cuál es el porcentaje de asistencia que debe cumplir el alumno para recibir el Bono por Asistencia Escolar?

30 ag. 2026 - 17:00 hrs.

El Bono por Deber Asistencia Escolar es un beneficio del Estado no postulable que entrega un monto de $10.000 mensuales por niño o niña que esté cursando en la educación básica o media.

En concreto, quienes pueden acceder a este bono son las familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que tengan hijos de entre 6 y 18 años escolarizados en una institución educacional reconocida por el Estado.

¿Qué porcentaje de asistencia se debe cumplir?

Para obtener el bono mensual, los alumnos que generan el beneficio deben cumplir con un porcentaje mínimo de asistencia escolar mensual, el cual debe ser superior o igual a un 85%.

La acreditación de la asistencia la realiza directamente el Ministerio de Educación (Mineduc), por lo que no es necesario hacer ningún trámite para obtener los pagos. Al momento en que las familias ingresan al Subsistema Seguridades y Oportunidades, las transferencias se activan automáticamente.

¿Cómo se efectúan los pagos?

Los pagos del Bono por Deber Asistencia Escolar se realizan en conjunto con el pago del Bono de Protección y el Bono Base Familiar a través del banco.

Si se elige la modalidad por transferencia, estos montos no caducan; mientras que en modalidad de pago presencial, el dinero caduca a los seis meses.

Finalmente, el beneficio se mantendrá durante todo el tiempo en que las familias estén participando de alguno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

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