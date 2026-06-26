¿Qué descuentos se le hacen al sueldo bruto de un trabajador?

26 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Al momento de firmar un contrato de trabajo o revisar una liquidación de sueldo, una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores es por qué el monto que finalmente reciben cada mes es menor al salario acordado inicialmente.

La explicación está en la diferencia entre sueldo bruto y sueldo líquido, dos conceptos fundamentales en el sistema laboral chileno.

Mientras la renta bruta corresponde al total de ingresos antes de cualquier descuento, la renta líquida representa el dinero que efectivamente recibe el trabajador tras la aplicación de cotizaciones previsionales, salud, seguros e impuestos, según corresponda.

¿Qué es el sueldo o renta bruta?

La renta bruta corresponde al monto total que percibe un trabajador antes de que se apliquen descuentos legales y voluntarios.

Este valor está compuesto por:

Sueldo base: el monto acordado en el contrato de trabajo.

el monto acordado en el contrato de trabajo. Haberes imponibles: pagos adicionales que constituyen remuneración, como gratificaciones, bonos o comisiones.

o comisiones. Haberes no imponibles: asignaciones destinadas a cubrir gastos asociados al trabajo, como movilización o colación, que no están afectas a cotizaciones previsionales.

En otras palabras, el sueldo bruto representa el total de ingresos pactados antes de cualquier retención.

¿Qué descuentos se aplican al sueldo bruto?

Una vez determinado el sueldo imponible, se realizan diversos descuentos obligatorios establecidos por la legislación chilena, lo que da origen al sueldo líquido.

Los principales descuentos son:

Cotización previsional : equivalente al 10% del sueldo imponible, más la comisión que cobra la AFP.

: equivalente al 10% del sueldo imponible, más la comisión que cobra la AFP. Cotización de salud: corresponde al 7% del sueldo imponible, aunque puede ser superior si el trabajador tiene un plan complementario.

imponible, aunque puede ser superior si el trabajador tiene un plan complementario. Seguro de cesantía : equivale al 0,6% del sueldo imponible para trabajadores con contrato indefinido.

: equivale al 0,6% del sueldo imponible para trabajadores con contrato indefinido. Impuesto Único de Segunda Categoría: se aplica únicamente a quienes superan el tramo exento establecido por la ley.

Además, pueden existir descuentos voluntarios o adicionales, como:

Ahorro Previsional Voluntario (APV).

(APV). Cuotas sindicales .

. Créditos o descuentos por planilla.

Ahorro para la vivienda.

Otros descuentos autorizados por el trabajador.

¿Qué es el sueldo líquido?

El sueldo líquido corresponde al monto final que recibe el trabajador en su cuenta bancaria o en efectivo, una vez aplicadas todas las deducciones legales y voluntarias.

Este es el valor que las personas suelen considerar como su "salario real", ya que representa el dinero disponible para gastos personales y familiares.

Para entender mejor la diferencia, supongamos el caso de una trabajadora con un sueldo bruto de $600.000.

Su remuneración está compuesta por:

$500.000 de haberes imponibles.

$100.000 de haberes no imponibles.

Sobre los $500.000 imponibles se aplican los siguientes descuentos:

Cotización previsional (10%): $50.000.

Comisión AFP (1,5%): $7.500.

Cotización de salud (7%): $35.000.

Seguro de cesantía (0,6%): $3.000.

En total, los descuentos ascienden a $95.500, dejando un monto imponible neto de $404.500.

Al sumar posteriormente los $100.000 correspondientes a haberes no imponibles, el sueldo líquido final alcanza los $504.500.

Este ejemplo demuestra que, aunque una persona tenga un sueldo bruto de $600.000, el monto que efectivamente recibirá cada mes puede ser significativamente menor debido a los descuentos obligatorios establecidos por la legislación laboral chilena.