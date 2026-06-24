Horario de colación en el trabajo: ¿Es obligatorio marcar la salida y regreso?

24 jun. 2026 - 14:00 hrs.

El horario de colación es uno de los derechos laborales más conocidos por los trabajadores, pero también genera dudas frecuentes respecto a cómo debe registrarse dentro de la jornada laboral.

Una de las consultas más habituales es si existe la obligación de marcar en el reloj control al salir y regresar de la colación.

¿Es obligatorio marcar durante la colación?

De acuerdo con el criterio de la Dirección del Trabajo, no existe la obligación de registrar específicamente el inicio y término del horario de colación en el sistema de control de asistencia.

La autoridad laboral sostiene que basta con que el trabajador registre diariamente la hora exacta de ingreso y de salida de su jornada laboral para cumplir con las exigencias legales.

En ese sentido, el tiempo destinado a colación queda comprendido dentro del período total registrado entre la entrada y la salida, aunque dicho lapso no se considera como parte de la jornada ordinaria de trabajo.

¿Qué dice la ley sobre el control de asistencia?

El artículo 33 del Código del Trabajo establece que los empleadores están obligados a llevar un sistema de registro para controlar la asistencia y las horas trabajadas por sus trabajadores.

Este registro puede consistir en un libro de asistencia o en un sistema de control horario, como un reloj control con tarjeta de registro o plataformas electrónicas autorizadas.

Según la Dirección del Trabajo, la finalidad de esta obligación es verificar el cumplimiento de los límites de la jornada laboral y fiscalizar correctamente las horas extraordinarias que puedan realizar los trabajadores.

¿Cómo se descuenta el tiempo de colación?

La Dirección del Trabajo señala que, al realizar el cálculo semanal de las horas trabajadas, corresponde descontar el tiempo destinado a colación para determinar efectivamente las horas que forman parte de la jornada laboral.

Eso sí, dicho período debe encontrarse previamente establecido en el respectivo contrato de trabajo, de manera que exista claridad sobre su duración y aplicación.

De esta forma, aunque el trabajador no tenga que marcar específicamente su salida y regreso para almorzar, el tiempo de colación igualmente debe ser descontado del total de horas trabajadas, ya que no integra la jornada ordinaria.