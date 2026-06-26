Más de 350 inmuebles fiscales saldrán a la venta: Revisa cuándo comenzará el proceso

26 jun. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

En Chile, más de la mitad del territorio está bajo propiedad del Estado. Son más de 42 millones de hectáreas, una extensión que guarda no solo tierras, sino también inmuebles y activos que, con los años, quedaron detenidos: abandonados, subutilizados o atrapados en procesos administrativos. Ahora, parte de ese patrimonio comenzará a moverse.

La administración de José Antonio Kast incorporó ese escenario a su estrategia económica y puso sobre la mesa una fórmula para activar esos bienes. Lo que primero fue conocido como un programa de venta de propiedades fiscales terminó tomando forma bajo un concepto más amplio: la activación del patrimonio fiscal, una política impulsada desde el Ministerio de Bienes Nacionales y articulada junto a Hacienda.

El primer movimiento del plan

La hoja de ruta comenzó el pasado 9 de abril. Ese día, desde Hacienda se envió un oficio a ministerios y subsecretarías para iniciar la elaboración de un catastro nacional de activos, separando aquellos que son imprescindibles de los que podrían quedar disponibles.

Ese levantamiento abrió la puerta a una revisión más detallada de bienes que, hasta ahora, permanecían fuera del circuito económico.

El siguiente paso llegó el 11 de junio, cuando los subsecretarios de Bienes Nacionales, Javier Pérez, y de Economía, Karlfranz Koehler, firmaron un convenio para detectar activos susceptibles de traspaso y conformar una mesa técnica encargada de su seguimiento, análisis y gestión.

La nueva regla que entra en vigor

El próximo 1 de julio marcará un nuevo punto de partida. Ese día comenzará a regir la orden ministerial que redefine los criterios para administrar y disponer de inmuebles fiscales, con un foco puesto en eficiencia, transparencia y reducción de discrecionalidad.

“Dentro de lo que ahí se prioriza está la enajenación de bienes fiscales disponibles y prescindibles”, explicaron desde Bienes Nacionales.

En esta primera etapa, la atención estará centrada en propiedades que hoy están bajo la figura de herencia vacante: bienes que pasan al Fisco cuando una persona fallece sin herederos habilitados para recibirlos.

Más de 1.500 propiedades ya están en manos del Fisco

Desde la cartera liderada por la ministra Catalina Parot detallaron que actualmente existen más de 1.500 inmuebles que ya ingresaron al patrimonio fiscal bajo este mecanismo. En conjunto, suman cerca de 18 mil hectáreas distribuidas a lo largo del país.

La mayor concentración está en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso, Biobío y Maule. Dentro de ese universo, entre 330 y 350 propiedades ya cumplen las condiciones para ser vendidas a corto plazo.

“El resto también se irá enajenando a medida que vayan subsanándose obstáculos judiciales y administrativos”, señalaron desde Bienes Nacionales.

Cuándo comenzará la venta de inmuebles fiscales

El primer paquete considera más de 350 inmuebles repartidos en las 16 regiones del país. Aunque la distribución será nacional, la mayor concentración estará en la Región Metropolitana, Antofagasta, Biobío y Tarapacá.

Según la planificación oficial, un 77% de estas propiedades corresponde a inmuebles urbanos, lo que marca el perfil de esta primera etapa.

Desde Bienes Nacionales precisaron que la licitación de este paquete inicial comenzará a fines de 2026. Con eso, el Estado dará el primer paso concreto para poner en circulación parte de un patrimonio que, durante años, permaneció inmóvil.