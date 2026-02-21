Logo Mega

Temblor en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,0 se registró durante la noche de este sábado en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 21:35 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 50 kilómetros al sureste de Diego de Almagro, a 88 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

