Temblor en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,0 se registró durante la noche de este sábado en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 21:35 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 50 kilómetros al sureste de Diego de Almagro, a 88 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
