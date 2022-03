Padre deja morir de hambre a su bebé mientras jugaba videojuegos y lo condenan a 14 meses de cárcel

El Tribunal del Sheriff de Airdrie, Escocia, condenó a 14 meses de cárcel a Michael Conroy, de 27 años, tras declararse culpable por la muerte de su hija Kiera. La pequeña de 19 meses murió tras pasar 21 horas sin comida mientras él y su pareja jugaban videojuegos y veían televisión.

La madre de la niña, Kirsty Boyle, de 24, se declaró inocente y salió libre de cargos en el proceso que se inició el 20 de diciembre de 2017, a las cinco de la tarde, cuando descubrieron que Kiera estaba "muy blanca", detalla el Daily Mail.

Durante la noche del 19 de diciembre Michael y Kirsty pasaron la velada frente al televisor en su casa de Coatbridge, North Lanarkshire, Reino Unido. Cerca las 6:30 de la mañana decidieron ir a la cama, sin verificar el estado de la pequeña.

La pareja se percató que estaba sin vida cuando decidieron salir a la calle y fueron hasta su habitación. Aunque la practicaron reanimación cardiopulmonar, Kiera no respondió y debieron llamar a la policía.

Michael Conroy Biography Michael Conroy Wiki

A father who left his 19-month-old daughter alone for 21 hours without food has been sentenced to more than a year in prison.

Michael Conroy, 27, admitted neglecting Kiera in latehttps://t.co/sSuplFvN1A pic.twitter.com/DkxZyRbAm6