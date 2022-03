Joven relata cómo es vivir en departamento de 9 metros cuadrados en Francia: "Tiene todo lo esencial"

Una estudiante mexicana publicó en su cuenta de TikTok un video sobre su diario vivir en un "departamento" de nueve metros cuadrados en la ciudad de Niza, en Francia.

Grecia Vargas, de 19 años, reside hace seis meses en territorio galo y arrienda este inmueble por 250 euros mensuales (cerca de $220 mil) e incluye agua, luz e internet.

Merced a sus buenas notas, la joven ingresó con 16 años a la universidad a estudiar Procesos Industriales y fue becada por el gobierno mexicano para irse de intercambio a Francia.

Actualmente, cursa el tercer año de la licenciatura en Gestión de la Producción Industrial en el Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Niza, con una beca anual que le cubre 700 euros mensuales (unos $615 mil), con los cuales debe cancelar el arriendo del citado "departamento".

El relato de la joven

Vargas relató a LUN que "cuando estaba en México revisé distintas alternativas de arriendo, todas eran súper caras. Una habitación costaba como 500 euros ($440 mil) e inclusive había por 800 euros ($704 mil) y más. Esos presupuestos para los estudiantes son altísimos, no son precios accesibles".

La estudiante añadió que "hay una agencia dedicada a la promoción de la educación superior, llamada Campus France, y ahí me enteré de los Crous (Centro Regional de Obras Universitarias y Escolares), que son residencias universitarias públicas y subsidiadas por el Estado francés".

En la conversación, la joven explicó que "los Crous no se encuentran en una universidad, se encuentran en la ciudad, en los edificios, no tienen relación con la universidad. Ellos alojan a los estudiantes de cualquier universidad, la idea es hacerlo más asequible para los universitarios, porque saben que nosotros no tenemos un trabajo estable".

"No había dimensionado qué tan pequeño era"

Antes de llegar, Vargas "sabía que |as habitaciones eran de nueve metros cuadrados, pero no me imaginé que eran tan chiquitas, no había dimensionado qué tan pequeño era".

La joven detalló que "son edificios de cuatro pisos. Donde vivo debe haber 500 departamentos de nueve metros cuadrados. El primer piso tiene algunas unidades de 16 metros cuadrados, esos son más caros (cuestan 500 euros) y son para personas que están trabajando, aunque la prioridad es que sean universitarios los que residan".

Vargas apuntó que su habitación "tiene todo lo esencial, lo básico. Tengo mi propio refrigerador, cama, clóset, espejo, escritorio: viene todo equipado. Lo único que compré son las sábanas y algunos artículos de cocina. Aunque el baño es muy pequeño es lo que más me gusta. La única división que tiene el departamento es la del baño".

La estudiante mexicana añadió que "la cocina es un área común, es una cocina por piso. No hay cocina en las unidades más chicas. Podría comprar una eléctrica, pero como es muy pequeño, en el cuarto se impregnarían los olores. Si ya es un poco incómodo por el tema de los espacios, cocinar acá sería aún peor".

"Me organizo súper bien, el departamento es muy funcional. Obviamente, me gustaría tener más metros cuadrados, pero por ahora no me incomoda tener que estudiar y vivir en este lugar", concluyó.