Un faro en pleno Santiago Centro: Reencienden histórico monumento tras 40 años sin funcionamiento

19 may. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Después de más de cuatro décadas sin funcionamiento, el histórico “Faro Kilómetro 0” de Santiago, también conocido como el “Faro Verde del Mapocho”, volvió a encenderse en una ceremonia encabezada por el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, y el comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Raúl Silva.

Faro Kilómetro 0

La señal luminosa, ubicada en la Plaza Arturo Prat, entre avenida Cardenal José María Caro e Ismael Valdés Vergara, en la ribera sur del río Mapocho, permanecerá nuevamente operativa como punto de referencia para quienes transiten por el sector.

Se trata de un fanal giratorio modelo APRB-252, inaugurado originalmente en 1962 y adquirido por la Armada en 2004. En su momento, fue utilizado como guía luminosa para navegantes del extremo oriental del Estrecho de Magallanes, hasta transformarse en parte del monumento emplazado en pleno centro de la capital.

Más de 40 años sin funcionar

El reencendido fue posible tras un proceso de mantención realizado por siete marinos especialistas en faros del Servicio de Señalización Marítima de la Armada, encabezados por el capitán de navío Jaime Gatica, jefe de la repartición encargada de coordinar tareas logísticas y operativas de los centros zonales de señalización marítima en las jurisdicciones navales del país.

Durante la ceremonia, Mario Desbordes destacó el valor patrimonial del monumento y el sentido de recuperar su funcionamiento. “Porque es también volver a tener el monumento en plenitud. Me interesaba reponer la señal porque obliga a levantar la vista y preguntarse qué hay ahí y por qué está ahí”, afirmó el alcalde.

Armada de Chile

“Este faro va a iluminar y atraer miradas (...) espero provocar reflexión de lo que nos ha legado nuestra Marina, nuestra Armada, de lo que es hoy día nuestra Armada y de lo que ustedes representan”, agregó el jefe comunal.

El simbolismo del histórico faro

Desde la Armada, el contraalmirante Raúl Silva enfatizó el rol histórico de estas estructuras y el significado que tendrá esta señal luminosa en Santiago. “Lo que hacen los faros es iluminar el camino de aquellos navegantes que están cumpliendo sus funciones de soberanía, de cabotaje, de seguridad. Y lo que esperamos con este faro en Santiago es que, durante las noches, ilumine la sociedad; y que la gente recuerde que en este monumento está Prat”, sostuvo.

La autoridad naval agregó que el lugar busca transformarse también en un espacio de resguardo simbólico para quienes circulen por el sector. “Y si en el día caminan por aquí y ven a Prat apuntando el camino que él soñó para la sociedad chilena, acompañado en la espalda con la gloria que lo llevó a la inmortalidad; de noche, cuando la gente tenga miedo de transitar por aquí, no solamente sienta la compañía de Prat, sino que la luz del faro los haga sentir seguros y les dé la esperanza de volver a su casa con tranquilidad”, señaló.

189 años de señalización marítima

La especialidad de Faros de la Armada está conformada por 18 oficiales y 115 integrantes de Gente de Mar, quienes tienen la responsabilidad de mantener operativas 1.946 señales marítimas desde Arica hasta el Territorio Chileno Antártico.

Según se informó, la reinauguración del faro busca reforzar la memoria naval y patrimonial, permitiendo que desde Santiago vuelva a proyectarse la luz de este histórico monumento vinculado a los Héroes de Iquique.