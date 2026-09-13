Metro de Santiago informa que cuatro estaciones de la línea 1 están sin servicio de trenes por "emergencia médica"

13 sept. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informa que cuatro estaciones están sin servicio de trenes por "emergencia médica".

El reporte fue entregado a través de sus redes sociales y afecta a la línea 1.

Qué estaciones están fuera de servicio:

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones

"Debido a emergencia médica, servicio de #L1 solo se encuentra disponible desde San Pablo a Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos", dijo el tren subterráneo.

Las siguientes estaciones de #L1 se encuentran sin servicio de trenes:



❌️ Salvador

❌️Manuel Montt

❌️ Pedro de Valdivia

❌Los Leones https://t.co/f19y6C6D1W — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 13, 2026

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