Metro de Santiago informa que cuatro estaciones de la línea 1 están sin servicio de trenes por "emergencia médica"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Metro de Santiago informa que cuatro estaciones están sin servicio de trenes por "emergencia médica".
El reporte fue entregado a través de sus redes sociales y afecta a la línea 1.
Qué estaciones están fuera de servicio:
- Salvador
- Manuel Montt
- Pedro de Valdivia
- Los Leones
"Debido a emergencia médica, servicio de #L1 solo se encuentra disponible desde San Pablo a Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos", dijo el tren subterráneo.
Las siguientes estaciones de #L1 se encuentran sin servicio de trenes:— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 13, 2026
❌️ Salvador
❌️Manuel Montt
❌️ Pedro de Valdivia
❌Los Leones https://t.co/f19y6C6D1W
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