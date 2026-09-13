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Metro de Santiago informa que cuatro estaciones de la línea 1 están sin servicio de trenes por "emergencia médica"

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informa que cuatro estaciones están sin servicio de trenes por "emergencia médica".

El reporte fue entregado a través de sus redes sociales y afecta a la línea 1. 

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Qué estaciones están fuera de servicio:

  • Salvador
  • Manuel Montt
  • Pedro de Valdivia
  • Los Leones

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"Debido a emergencia médica, servicio de #L1 solo se encuentra disponible desde San Pablo a Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos", dijo el tren subterráneo.

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