El futbolista argentino Brian Fernández, quien tuvo un destacado paso por Unión La Calera en 2018, vivió un complicado momento cuando se dirigía a entrenar con su nuevo club, Colón de Santa Fe de la Superliga trasandina.

Esto porque este martes el delantero se ausentó de las prácticas por causa de un violento asalto que sufrió en la mañana, según indicó el propio jugador.

“Me robaron un reloj y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Eran hinchas de Unión (de Santa Fe) que me preguntaron si yo era ‘Brian el que manda en Santa Fe’, por un video que subí yo para joder nomás, pero se ve que se lo tomaron muy en serio”, explicó en conversación con TyC Sports.

“Me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir rápido, y cuando me fui me tiraron dos ladrillos a la camioneta, pero por suerte no me pasó nada”, agregó Fernández, quien afirmó que avisó a la dirigencia del club los motivos de su ausencia a la práctica matinal.

“A la tarde me voy a presentar, no es que voy a perder el día. Me da mucha impotencia y bronca que digan que no me presenté sin avisar. No puedo hacer nada que ya directamente salgo en el diario”, concluyó el argentino, quien más de una vez manifestó sus ganas de jugar por Colo Colo.

Este hecho se suma a otras situaciones polémicas que ha vivido el futbolista de 25 años, quien hace unas semanas desapareció por un día, sin avisar a su familia, y luego apareció en la casa de un amigo, asegurando que “no puedo salir a la calle” por las amenazas de los hinchas del club rival de Colón.

Fernández, además, previamente ha tenido problemas disciplinarios y con el consumo de drogas mientras estuvo en Racing de Avellaneda y en Portland Timbers del fútbol de Estados Unidos.