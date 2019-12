Brian Fernández quiere venir a Colo Colo a jugar con Matías: "Es una de las personas que más me ayudó"

Colo Colo sigue trabajando en materia de fichajes y aparece un nombre que no estaba en carpeta, pero que manifestó su interés de sumarse al cuadro de Macul.

Es el caso de Brian Fernández, delantero argentino que brilló en Unión La Calera y emigró as México y luego a Estados Unidos.

El atacante argentino quedó con el pase en su poder tras rescindir con el Portland Timbers de la MLS, elenco con el que anotó 15 goles en 23 partidos, pero no continuó, ya que se indicó que en su momento hubo un incumplimiento del Programa de Abusos de Sustancias.

Sin embargo, su deseo es volver a Chile y así lo confesó en conversación con DaleAlbo.cl, donde reseñó que “no he firmado en ningún lado todavía, aunque tengo muchas opciones con buenos contratos. Colo Colo es mi intención, pero no me ha llamado”.

Confesó que tuvo chances de llegar a Macul, al relatar que “cuando estuve en Chile, tuve comunicación con Orión y me llamó también el representante de Pablo Guede. Cuando se dio la posibilidad de estar era un kilombo, porque tenía que ser transferido a un club en Argentina primero y no se dio”.

Bajo este panorama, su deseo es volver a jugar con Matías Fernández con quien coincidió en Necaxa de México.

“Cómo no me va a gustar compartir plantel con él, me encantaría, es una de las personas que más me ha ayudado y estoy muy agradecido de él. Por eso sería lindo coincidir, pero no depende de él ni de mí, todo depende del club ver qué quieren hacer conmigo”, lanzó.

“Ellos (Colo Colo) saben que es uno de los clubes donde quisiera estar. Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo. Pero bueno, hay que esperar, tengo vacaciones hasta el 18 de enero”, sentenció sobre el mismo tema.