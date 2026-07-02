Cortes de luz para este viernes en la RM: Revisa las seis comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 6 horas
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Enel informó que este viernes 3 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.
Las interrupciones se extenderán por hasta seis horas en algunos sectores, dependiendo de cada sector, y afectarán a seis comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados. Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes?
Colina (Chicureo)
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 3 de julio.
Ñuñoa
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del viernes 3 de julio.
Renca
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del viernes 3 de julio.
Cerro Navia
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 3 de julio.
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del viernes 3 de julio.
Maipú
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 3 de julio.
Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del viernes 3 de julio.
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 3 de julio.
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