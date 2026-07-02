Cortes de luz para este viernes en la RM: Revisa las seis comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 6 horas

02 jul. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que este viernes 3 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.

Las interrupciones se extenderán por hasta seis horas en algunos sectores, dependiendo de cada sector, y afectarán a seis comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados. Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes?

Colina (Chicureo)

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 3 de julio.

Ñuñoa

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del viernes 3 de julio.

Renca

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del viernes 3 de julio.

Cerro Navia

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 3 de julio.

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del viernes 3 de julio.

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 3 de julio.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del viernes 3 de julio.

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 3 de julio.