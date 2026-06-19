Michelle Carvalho mostró su cambio físico tras un mes entrenando: "He bajado cuatro kilos"

19 jun. 2026 - 10:09 hrs.

Un mes de entrenamiento ya comenzó a dar resultados para Michelle Carvalho. La modelo brasileña decidió dar un giro a su rutina y mostró en redes sociales parte del proceso que está viviendo, donde ya comenzó a notar cambios físicos.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality reveló que ya bajó cuatro kilos. Eso sí, aclaró que no ha seguido una rutina extrema para conseguir ese resultado.

"Ha dado resultados"

Junto a las fotos, Michelle contó que este cambio ha sido progresivo y que, pese a los resultados, no ha recurrido a entrenamientos ni dietas tan intensas.

"Chicos llevo aproximadamente 1 mes entrenando y he bajado 4 kilos", escribió la influencer junto a varias fotografías entrenando en el gimnasio.

"No he sido hardcore en el entrenamiento o en la dieta, pero sí he intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados. Continuamos preparándonos para lo que se viene", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

El apoyo de sus seguidores

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la disciplina que ha mostrado durante este primer mes de entrenamiento y la alentaron a seguir adelante.

"Tú puedes, leona"; "Con todo y más"; "Beia Beia", fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación de Instagram.

Todo sobre Famosos