Fernanda Salazar explica por qué vive con su actual pareja y su ex: "Debiese ser lo común"

18 jun. 2026 - 18:44 hrs.

Una historia que podría ser un guion de teleserie, pero que es parte de la realidad que vive Fernanda Salazar. La actriz sorprendió hace algunas semanas al revelar que comparte el mismo hogar con su actual pareja, Juan José Ramdohr, y su expareja, el también actor Francisco Dañobeitía.

Ahora, la actriz explicó las razones detrás de esta decisión y aseguró que, lejos de ser un problema, es una dinámica que funciona para toda la familia.

Las razones para vivir con su ex y su actual pareja

En conversación con el podcast "Más de ti", la intérprete contó que la convivencia responde a una serie de factores, entre ellos la crianza de su hijo Gael y algunos proyectos que mantiene junto a Dañobeitía.

"Es una decisión que pasa por diferentes cosas. Por comodidad, por incluir a Pancho en el día a día de Gael y también porque con Pancho tenemos proyectos no solo familiares, sino también laborales en conjunto", señaló.

Además, aclaró que esta dinámica familiar no comenzó cuando empezaron a vivir bajo el mismo techo, ya que hace bastante tiempo mantienen una relación cercana: "No estábamos conviviendo en el mismo lugar, pero nosotros hacemos vida de familia hace mucho rato", afirmó.

"Debiese ser lo común"

La actriz también abordó los cuestionamientos que ha recibido tras dar a conocer esta forma de convivencia y aseguró que le sorprende que todavía resulte extraño que las exparejas mantengan una buena relación por el bienestar de sus hijos.

"Siento que lo de nosotros debiese ser lo común, llevarse bien con el papá de tus hijos aunque ya no haya una relación de pareja", expresó.

En ese sentido, destacó que su actual pareja, Juan José Ramdohr, conoce desde hace años la relación que mantiene con Francisco Dañobeitía. "Juan José y yo llevamos siete años de relación. Él está absolutamente acostumbrado y él ya tiene su propia dinámica con Francisco también", sostuvo.

"Hoy nos hace sentido, quizás mañana ya no y también está bien. Lo pasamos bien, nuestro hijo está muy contento", cerró.

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