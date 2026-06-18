Indignación en Argentina: Conductora lanza en vivo noticia falsa sobre la muerte del papá de Messi

18 jun. 2026 - 19:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran escándalo mediático se vive en Argentina en el contexto del Mundial de Fútbol, luego de que la conocida actriz y conductora Florencia Peña anunciara erróneamente en vivo el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la “Albiceleste”. La equivocación forzó que la familia del futbolista lanzara un comunicado desmintiendo la noticia falsa.

El escrito señaló que Jorge Messi se encuentra "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente"; la familia disparó con dureza contra el tratamiento de la noticia, acusando una "falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada".

La angustia de Messi en la Copa del Mundo

La difusión de la noticia falsa ocurrió en un escenario de atención pública hacia el entorno del futbolista. Durante el último encuentro de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi fue registrado llorando en el partido de debut, una imagen que generó diversas especulaciones respecto al estado de salud de su padre.

En ese marco, Peña interrumpió la emisión del programa El show del verano, emitido por el canal LUZU TV, para entregar la información: "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe", señaló la conductora antes de ser advertida por el error cometido.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Disculpas al aire, indignación de la emisora y despido

Minutos después de la emisión del mensaje, la conductora modificó sus dichos al aire. "Me lo tiraron por acá; yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake (...) A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas", argumentó Peña, mientras que la producción del espacio reconoció haber entregado el dato sin realizar el chequeo previo.

Posteriormente, el fundador y propietario de la señal que emitió el error, Nicolás Occhiato, publicó un mensaje en su cuenta de X desmarcándose de lo ocurrido. "Lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes; no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar., expresó.

Tras una posterior declaración donde volvió a pedir disculpas, se confirmó la salida definitiva de la actriz y “todos los responsables involucrados”.