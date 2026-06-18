Tabla de goleadores del Mundial 2026: cómo va la Bota de Oro tras la primera fecha completa

18 jun. 2026 - 09:33 hrs.

La primera fecha completa del Mundial 2026 ya tiene ganador en la carrera por la Bota de Oro adidas. Con la victoria de Colombia frente a Uzbekistán se cerró oficialmente la primera jornada de la Copa del Mundo, con las 48 selecciones ya debutadas. Y el balance goleador de esta primera ronda tiene un nombre que manda solo en la cima: Lionel Messi.

El primer puesto de la tabla de goleo es para Lionel Messi, quien se despachó con un triplete frente a Argelia y tomó rápidamente el liderato, además de colocarse como el máximo goleador en la historia de los Mundiales al igualar con 16 dianas al alemán Miroslav Klose. El segundo lugar es compartido por seis jugadores con dos goles cada uno: Kylian Mbappé (Francia), Harry Kane (Inglaterra), Kai Havertz (Alemania), Folarin Balogun (Estados Unidos), Yasin Ayari (Suecia) y Erling Haaland (Noruega).

La primera fecha dejó además sorpresas en la tabla. Kai Havertz fue la gran figura de la goleada de Alemania 7-1 sobre Curazao, con dos goles. Suecia goleó 5-1 a Túnez con Yasin Ayari, Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Viktor Gyökeres y Emil Forsberg como anotadores. Y la Tricolor colombiana sorprendió con una victoria 3-1 ante Uzbekistán con goles de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Cámpaz.

La gran decepción de la primera ronda fue Cristiano Ronaldo, que no logró anotar en el empate 1-1 de Portugal ante RD Congo y falló dos ocasiones claras en el segundo tiempo. El portugués buscará estrenar su marcador en el Mundial 2026 en el próximo partido ante Uzbekistán.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Tras la primera fecha completa

3 goles:

Lionel Messi (Argentina)

2 goles:

Kylian Mbappé (Francia)

Harry Kane (Inglaterra)

Erling Haaland (Noruega)

Kai Havertz (Alemania)

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Yasin Ayari (Suecia)

Elijah Just (Nueva Zelanda)

1 gol:

Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Brown (Alemania), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Embolo (Suiza), Gyökeres (Suecia), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Jiménez (México), Kamada (Japón), Krejci (República Checa), Larin (Canadá), Lukic (Bosnia), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Quiñones (México), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Saibari (Marruecos), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Summerville (Países Bajos), Svanberg (Suecia), Undav (Alemania), van Dijk (Países Bajos), Vinícius Jr. (Brasil).

La Bota de Oro adidas se entrega al máximo goleador del torneo. Si dos o más jugadores igualan en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias. Si el empate persiste, se consideran los minutos jugados: el jugador con más goles en menos minutos se lleva el trofeo. Con el torneo recién comenzado y 11 jornadas más por delante en la fase de grupos, la tabla cambiará de manera radical en los próximos días.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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