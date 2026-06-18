Partidos de hoy jueves 18 de junio del Mundial 2026: horarios en Chile y datos clave

18 jun. 2026 - 07:12 hrs.

El jueves 18 de junio trae cuatro partidos al Mundial 2026, con el segundo duelo de México en el Grupo A como gran atractivo de la jornada. El Tri juega en Guadalajara ante Corea del Sur, mientras que durante el día se disputarán también partidos del Grupo A y el Grupo B que van tomando forma en la tabla de posiciones. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

República Checa vs. Sudáfrica — Grupo A

12:00 horas de Chile — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

El mediodía en Chile abre la jornada con un partido que puede tener mucho en juego para ambos equipos. República Checa y Sudáfrica vienen de resultados distintos en la primera jornada. Los checos perdieron 2-1 ante Corea del Sur, mientras que Sudáfrica cayó 2-0 ante México en el partido inaugural. Ambas selecciones llegan al duelo sabiendo que una derrota prácticamente los deja sin opciones de clasificación. El que gane mantiene vivas sus posibilidades en el Grupo A. El que pierda, prácticamente queda eliminado.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Grupo B

15:00 horas de Chile — SoFi Stadium, Inglewood, Los Ángeles

Transmite: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

El partido de la tarde enfrenta a dos selecciones que empezaron el torneo con empate: Suiza igualó 1-1 ante Qatar y Bosnia y Herzegovina hizo lo propio 1-1 ante Canadá. Ambas necesitan ganar para tomar distancia en el Grupo B. Suiza disputará su sexto Mundial consecutivo y tiene en su historial cuartos de final en 1934, 1938 y 1954. Bosnia, en su segunda Copa del Mundo, busca superar la primera fase que no pudo pasar en Brasil 2014. El SoFi Stadium de Los Ángeles, el más caro del mundo, recibe uno de los duelos más parejo del día.

Canadá vs. Qatar — Grupo B

18:00 horas de Chile — BC Place, Vancouver, Canadá

Transmite: Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

Canadá juega en casa ante Qatar en uno de los duelos más esperados por el público canadiense. Los locales vienen del empate 1-1 ante Bosnia y necesitan sumar de a tres para afianzarse en el Grupo B. Qatar, por su parte, también empató en su debut ante Suiza. Es el regreso de los qataríes a un Mundial por primera vez desde su debut como anfitriones en 2022, cuando se convirtieron en la primera selección local eliminada en la fase de grupos en la historia del torneo. El BC Place de Vancouver, con techo retráctil, recibirá uno de los partidos más cargados de emoción local de la jornada.

México vs. Corea del Sur — Grupo A

21:00 horas de Chile — Estadio Akron, Guadalajara, México

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

El partido de la noche es el más importante del día. México llegó al segundo partido del Grupo A con el impulso de su victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca, resultado que lo convierte en líder provisional de su grupo. Corea del Sur, en cambio, viene de vencer a República Checa 2-1 y comparte el liderato con los mexicanos, lo que hace de este duelo un partido que puede definir quién domina el Grupo A desde la segunda jornada. El Estadio Akron de Guadalajara, con el Cerro de la Silla de fondo, se llenará con miles de aficionados del Tri que esperan la segunda victoria consecutiva del equipo de Javier Aguirre.

Resumen de partidos de hoy en Chile

12:00 hrs — República Checa vs. Sudáfrica — Grupo A — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — DSports, DGO y Paramount+

— República Checa vs. Sudáfrica — Grupo A — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — DSports, DGO y Paramount+ 15:00 hrs — Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Grupo B — SoFi Stadium, Los Ángeles — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

— Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Grupo B — SoFi Stadium, Los Ángeles — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ 18:00 hrs — Canadá vs. Qatar — Grupo B — BC Place, Vancouver — Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

— Canadá vs. Qatar — Grupo B — BC Place, Vancouver — Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+ 21:00 hrs — México vs. Corea del Sur — Grupo A — Estadio Akron, Guadalajara — DSports, DGO y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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