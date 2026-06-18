Familia de Messi informa el estado de salud de Jorge Messi: "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad"

18 jun. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, luego que durante las últimas horas circularan rumores sobre un supuesto fallecimiento que encendió las alarmas entre seguidores y medios de comunicación.

La declaración fue difundida tras una serie de especulaciones que se viralizaron en redes sociales, situación que obligó al entorno del astro argentino a entregar información oficial sobre el delicado momento que atraviesa Jorge Messi.

Cabe recordar que Lionel Messi fue visto visiblemente afectado al término del encuentro entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026. Posteriormente, diversos medios argentinos e internacionales señalaron que la reacción del delantero del Inter Miami estaba relacionada con el estado de salud de su padre.

Familia de Messi desmiente rumores

A través de un comunicado, la familia confirmó que Jorge Messi enfrenta un cuadro de salud que requiere seguimiento médico, aunque precisó que su evolución ha sido favorable.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señaló la declaración.

Junto con ello, el entorno del futbolista expresó su molestia por las versiones difundidas durante las últimas horas.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, se lee en el texto.

AFP

Piden respeto y privacidad

En el comunicado, la familia también enfatizó que solamente el círculo más cercano de Jorge Messi cuenta con información oficial sobre su estado de salud.

“Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, recalcaron.

Finalmente, hicieron un llamado a actuar con responsabilidad frente a este tipo de situaciones y agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

“En momentos como este pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, se añadió en el texto.

La familia de Lionel Messi también agradeció “las muestras de cariño, respeto y preocupación” que han recibido durante los últimos días, además de solicitar que se preserve “la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de su familia durante este proceso”.