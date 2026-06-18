Así es el emprendimiento con el que Mitzi Bustos se reinventó tras su separación de Huaiquipán

18 jun. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Lejos de la televisión y de la vida pública, Mitzi Bustos se encuentra enfocada en un proyecto personal que ha desarrollado en redes sociales.

La exchica reality apostó por el comercio digital y actualmente lidera una tienda online dedicada a la venta de ropa y productos con licencia oficial, consolidando una comunidad de miles de seguidores en Instagram.

Con esto, su nombre volvió a llamar la atención entre quienes recuerdan su paso por programas de televisión, además de su matrimonio con el exfutbolista Francisco Huaiquipán, de quien se encuentra separada.

El negocio de Mitzi Bustos

Actualmente, está al frente de "Roperito de Mitzi", una tienda digital que comercializa prendas de vestir y productos con licencia oficial de Disney.

A través de una cuenta de Instagram que supera los 135 mil seguidores, muestra las novedades de su catálogo y ofrece ventas tanto al detalle como por mayor.

En sus publicaciones también comparte distintas combinaciones de vestuario y presenta nuevas colecciones, transformando sus redes sociales en una herramienta clave para su emprendimiento.

Antes de enfocarse en este proyecto, Mitzi fue una figura conocida en la televisión por su participación en realities y su relación con Francisco Huaiquipán. Ambos fueron parte de la primera temporada de "¿Volverías con tu ex?" en 2016, cuando llevaban varios meses separados y buscaban resolver sus diferencias.

Sin embargo, hoy gran parte de su actividad está centrada en su faceta como emprendedora.