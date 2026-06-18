Indemnización laboral a todo evento: Así es el plan del Gobierno que busca implementar la iniciativa

18 jun. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el Ejecutivo se encuentra analizando una reforma estructural para modificar el actual sistema de indemnización por años de servicio y avanzar hacia un mecanismo "a todo evento". La iniciativa legal permitiría que los trabajadores perciban una compensación económica al término de su relación laboral de forma garantizada, independientemente de la causal de salida, incluyendo la renuncia voluntaria.

La propuesta técnica busca corregir la baja cobertura del esquema vigente en el país, el cual es calificado por las autoridades como uno de los más costosos y excluyentes a nivel internacional. De acuerdo al balance gubernamental, el modelo actual amarra las decisiones de permanencia de los empleados y deja desprotegida a la gran mayoría de la fuerza laboral que cuenta con contratos de corta duración o que decide cambiar de puesto laboral de manera voluntaria.

En una entrevista con Emol TV, el secretario de Estado detalló que la fórmula en estudio contempla que las empresas asuman el financiamiento mediante un aporte previsional extra. “El empleador tendría que aportar una cotización. En su momento la calculamos en torno al 1,8%, que sumada a la contribución actual al Seguro de Cesantía permitiría configurar una indemnización a todo evento”, explicó Rau.

Diagnóstico de costos y alta rotación en Chile

La medida responde directamente a un compromiso programático de la campaña presidencial de José Antonio Kast. Desde la perspectiva del ministerio, los costos por despido estipulados en la legislación chilena duplican los estándares de los países de la OCDE, encareciendo los procesos de desvinculación corporativa.

Imagen generada con Inteligencia Artificial

Respecto a la cobertura real del sistema actual, el secretario de Estado advirtió que la indemnización por años de servicio es hoy un beneficio excluyente. Al respecto, Rau detalló que “hoy un poco más del 20% de las relaciones laborales terminan por necesidades de la empresa, por lo que solo un poco más del 20% tiene acceso a esa indemnización”. En ese sentido, la autoridad argumentó que la legislación chilena duplica los costos de la OCDE, donde un trabajador con cinco años de antigüedad recibe en promedio la mitad de los cinco sueldos que se pagan a nivel local.

Asimismo, el jefe de cartera hizo hincapié en la necesidad de resguardar los empleos iniciales y de menor duración, los cuales exhiben una alta volatilidad en el mercado local. “Cuando uno mira los datos, la probabilidad de perder el empleo antes de los 12 meses es más del doble que después de los 12 meses. Chile tiene mucha rotación laboral en contratos muy cortos”, advirtió el ministro, junto con señalar que “una persona que lleva cinco años en una empresa y está pensando en cambiarse de trabajo también considera esos cinco sueldos de indemnización”.

Aplicación exclusiva para nuevos contratos

Conscientes de la resistencia política que implica alterar un derecho laboral histórico, el Ejecutivo definió que una eventual modificación legal no tendrá efectos retroactivos. De esta forma, el nuevo mecanismo "a todo evento" coexistirá con el régimen antiguo, resguardando los años acumulados por los contratos vigentes.

“Una idea en la que hemos trabajado es que esto rija para contratos nuevos, no para personas que ya llevan diez años en su empleo”, reveló el titular de Trabajo, abriendo también la puerta a que el sistema pueda operar de forma voluntaria.

Finalmente, Rau aclaró que, si bien la prioridad legislativa inmediata de su cartera está concentrada en despachar el proyecto de sala cuna, el debate técnico de las indemnizaciones seguirá en evaluación. “Esta discusión no va a estar exenta de fricciones. Uno podría pensar en contratos nuevos o incluso en mecanismos voluntarios. Hay muchos elementos que analizar; es interesante avanzar en esa dirección”, concluyó.