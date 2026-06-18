Así es el domo más grande de América Latina: Tecnología inmersiva y capacidad para 10 mil personas

18 jun. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto impulsado al alero de la Copa Mundial 2026 está llamando la atención por sus dimensiones y alta tecnología.

Se trata de Domósfera, la principal atracción de Vibra Jalisco Zona Fan, un recinto creado para que residentes y turistas disfruten de las transmisiones del Mundial, además de ofrecer actividades recreativas y una variada oferta gastronómica.

El domo se ha convertido en uno de los protagonistas del complejo, al ser reconocido como el más grande de América Latina y uno de los mayores del mundo en su categoría.

Así es el mega domo

Ubicado en Puerto Vallarta, frente al mar y junto al hotel Sheraton, el recinto donde se encuentra Domósfera abarca 31 mil metros cuadrados y cuenta con cerca de 300 metros de litoral. Puede recibir hasta 10 mil personas y tiene capacidad de estacionamientos para 250 vehículos.

Además, hay una zona gastronómica con más de 40 alternativas típicas mexicanas, cuatro bares, espacios dedicados al fútbol y un área infantil.

Allí se emplaza el domo de 27 metros de diámetro y 14 de altura. Está dotado de un sistema audiovisual de última generación que permite proyectar contenidos inmersivos para diversos públicos.

El destino de la Domósfera

Hasta el 19 de julio, el complejo funcionará como punto de encuentro para seguir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con transmisiones en pantallas gigantes y sonido envolvente tanto dentro del domo como en el escenario principal.

Hoy en día, las autoridades de Puerto Vallarta analizan mantener la infraestructura una vez concluido el torneo.

De esta manera, la Copa Mundial podría dejar un legado de impulso económico para una de las zonas donde se está desarrollando, según explicó la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman

"Queremos que este espacio esté lleno de vida, con hoteles y comercios a tope, porque Vallarta siga vibrando como siempre lo ha hecho", señaló Mauro Garza, Coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, durante la ceremonia de apertura del espacio.

La oferta permanente de actividades contemplaría contenidos de ciencia, exploración espacial, arte, actividades para niños y recorridos sensoriales inmersivos.

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