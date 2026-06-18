Camilo Escalona reaparece públicamente en medio de grave enfermedad y pide unidad al PS

18 jun. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

Camilo Escalona atraviesa desde hace casi dos años un proceso médico delicado. En 2024 fue diagnosticado con cáncer de próstata, enfermedad por la que continúa en tratamiento hasta el día de hoy. El cuadro se complicó a mediados de 2025, cuando una caída en su domicilio le provocó la fractura de una vértebra, sumando una segunda dificultad física a su recuperación.

La reaparición pública

En medio de ese escenario, el histórico integrante del Partido Socialista reapareció con motivo de su cumpleaños número 71. Lo hizo a través de un video publicado en Instagram, donde agradeció el cariño recibido y aprovechó la instancia para lanzar un mensaje político dirigido a su partido.

Una celebración acompañada

Pese a las dificultades de salud, Escalona reunió en su departamento de Providencia a un grupo de dirigentes y militantes de la Nueva Izquierda, sector que él mismo lideró por décadas dentro del Partido Socialista. La presencia de la actual presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue uno de los gestos políticos más comentados de la jornada.

El llamado a la unidad

El mensaje central de su reaparición apuntó a la cohesión interna del socialismo, en un momento que el propio Escalona describió con elementos casi fraternales.

"Debo señalar que esta es una muestra de unidad, de hermandad, de fraternidad. El valor más importante que tenemos en medio de las dificultades que atravesamos es, precisamente, el de constituir una sólida hermandad de militantes socialistas que se mueven con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa, más digna, más igualitaria", dijo Camilo Escalona.

Vigencia pese a la enfermedad

El histórico dirigente también utilizó sus palabras para reivindicar los principios que dice guiar su militancia, incluso en medio de su actual proceso de salud: "ayudar a los más débiles, tender la mano al que la necesita y no dejar abandonado a nadie".

Y aclaró que mantiene "el compromiso de siempre de una persona que ya tiene una trayectoria de muchos años al servicio de nuestro partido".