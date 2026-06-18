"He vivido en carne propia la inseguridad": Ministro Arrau sufrió millonario robo en uno de sus predios

18 jun. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue víctima de un robo en uno de sus predios ubicados en la comuna de Ñiquén, región de Ñuble. El hecho es investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con antecedentes de la Fiscalía dados a conocer por Radio Bío Bío, el ilícito ocurrió el pasado 25 de mayo y dejó pérdidas avaluadas en cerca de $6 millones. Entre las especies sustraídas figuran principalmente cables de cobre y paneles eléctricos.

El robo se registró apenas seis días después de que Arrau asumiera como ministro de Seguridad. Hasta ahora no hay personas detenidas por el caso.

Arrau: "He vivido en carne propia la inseguridad"

Consultado por el hecho, el secretario de Estado confirmó que la propiedad pertenece a una empresa agrícola de la cual forma parte y aseguró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de delitos.

"Efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola, que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos, y por eso comparto y he vivido en carne propia la inseguridad en la que está nuestro país", señaló Arrau en declaraciones reproducidas por el citado medio.

El ministro agregó que la delincuencia no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales del país.

"Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad, la que no solamente se ha afectado en la zona urbana, en la Macrozona Sur o en la zona norte, sino que también en ese mundo rural que muy bien conozco", afirmó.

Ministro también se refirió a homicidio en Chillán

Durante la jornada, Arrau también se refirió al homicidio de un ciudadano colombiano de 24 años ocurrido en el sector camino a Cato, en Chillán, caso que es investigado por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI.

La investigación se mantiene bajo reserva debido a antecedentes que podrían vincular el crimen con actividades de crimen organizado. Hasta ahora se conoce que la víctima fue encontrada sin vida junto al vehículo que conducía, tras recibir múltiples disparos.

Respecto a este caso, el ministro evitó profundizar en detalles y llamó a esperar el avance de las diligencias.

"Es un caso policial abierto recientemente, hace un par de días, y efectivamente hay que esperar que el Ministerio Público tenga más novedades. Es un caso en desarrollo y, por tanto, no puedo referirme a él", sostuvo.

Alcalde de Chillán expresa preocupación

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, manifestó inquietud por la gravedad del hecho y por una eventual vinculación con redes criminales.

"De acuerdo a los indicadores que tenemos, es una ciudad tranquila en el concierto nacional. Cosas como esta nos llaman la atención, nos preocupan, y nos tenemos que poner a disposición de ver, de fondo, que si hay crimen organizado o alguna situación con el narcotráfico, hay que actuar con mucha fuerza", indicó.

Las diligencias por ambos casos continúan en desarrollo y permanecen a cargo de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.