GTA VI a un paso de su lanzamiento: Rockstar Games anuncia la fecha para reservar el esperado videojuego

18 jun. 2026 - 11:22 hrs.

Rockstar Games dio un nuevo paso para el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años: Grand Theft Auto VI (GTA 6).

La compañía confirmó oficialmente la fecha en que se abrirán las reservas del videojuego, marcando un hito clave en su campaña de promoción.

¿Desde cuándo se puede reservar el GTA VI?

La desarrolladora a cargo del juego informó que a partir del próximo jueves 25 de junio los jugadores podrán reservar el GTA VI antes de su lanzamiento oficial.

Desde ese día, el esperado título podrá adquirirse a través de las tiendas digitales de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, además de puntos de venta físicos especializados, iniciando así la fase comercial previa al lanzamiento.

Este anuncio se suma a la estrategia de Rockstar Games de ir liberando información de forma progresiva, manteniendo la expectación en torno al proyecto.

Rockstar también reveló la portada oficial

Junto con la confirmación de la fecha de reservas, la compañía presentó la carátula oficial del juego, manteniendo el tradicional estilo de collage característico de la saga.

En la imagen destacan los protagonistas Jason Duval y Lucía Caminos, acompañados de diversos personajes secundarios, vehículos y elementos ambientados en Vice City.

La portada oficial del GTA VI

¿Cuándo es el lanzamiento oficial del GTA VI?

El videojuego mantiene su fecha de lanzamiento programada para el 19 de noviembre de 2026, lo que lo posiciona como uno de los títulos más importantes del año en la industria del gaming.

Todo sobre Videojuegos