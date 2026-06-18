Le depositaron $90 millones de más en BancoEstado y decidió devolverlo: "Vi el monto y dije: esto no es mío"

18 jun. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un trámite habitual terminó convirtiéndose en una situación inesperada para Rodrigo Valencia. El carpintero que acudió a una sucursal de BancoEstado para recuperar una boleta de garantía por un trabajo que realizó para el Parque Metropolitano.

Tras completar la documentación requerida y esperar varios minutos, revisó su cuenta para comprobar que se hubiera realizado el depósito. Fue entonces cuando advirtió que el monto abonado era muy superior al que esperaba recibir: en lugar de los $9 millones que le correspondían, aparecían $99 millones.

Pese a esto, Valencia informó de inmediato a la funcionaria que lo estaba atendiendo. "Dije: 'soy rico'. Pero fue un segundo nomás", relató.

Devolvió los $90 millones que recibió por error

Según relató, apenas notó la diferencia mostró la pantalla de su teléfono a la funcionaria que lo estaba atendiendo para advertir la equivocación.

Al ser consultado por The Clinic sobre si pensó en quedarse con el dinero, el mueblista sostuvo: "No, para nada. Fue una cuestión instantánea. Vi el monto y dije: 'esto no es mío'".

Y añadió: "Perfectamente me podría haber ido, pero nunca se me pasó por la cabeza", afirmó.

Señaló que su decisión estuvo marcada por sus valores: "Por lo que me criaron. Siempre honesto. No ando pensando en cagarme a la gente, ¿cachai? Pero en este caso era la cajera la que cometió el error. Y yo también pensé en el momento que podían echar a la cajera. Y detrás de esa cajera hay una familia, ¿cachai? Entonces fue una cuestión innata".

Tras el aviso de Valencia a la funcionaria se corrigió la operación y se retiraron los $90 millones que habían sido abonados por error.

Además, aseguró que desde la entidad le explicaron lo ocurrido y reconocieron el error: "Me dijeron que había metido un nueve de más. Me dieron las gracias", concluyó.