Carabineros fue a fiscalizar desarmadurías en San Miguel y lo que encontraron los hizo detener a seis personas

18 jun. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) fiscalizaron desarmadurías en la comuna de San Miguel, logrando la detención de seis personas por el delito de receptación de vehículos motorizados.

La intervención policial se concentró en distintas desarmadurías y talleres mecánicos ubicados en las calles Ingeniero Budge y Berman, donde los funcionarios verificaron la procedencia de los vehículos, partes y piezas comercializadas en estos establecimientos.

Había un auto con encargo vigente

Como resultado de las diligencias, Carabineros recuperó un vehículo con encargo vigente por hurto, además de diversas especies vinculadas a automóviles denunciados por delitos de robo.

Entre los hallazgos destacan placas patentes asociadas a una camioneta con encargo por robo con intimidación, una llave de contacto correspondiente a un vehículo también sustraído mediante ese delito y dos puertas que mantenían grabados vinculados a un automóvil con encargo vigente por robo de vehículo motorizado.

Asimismo, durante la fiscalización se incautó una caja de cuños utilizada para estampar y grabar series de chasis de forma artesanal, elemento que presuntamente era empleado para adulterar la identificación de vehículos y dificultar la trazabilidad de las especies de origen ilícito.

Los detenidos fueron tres chilenos de 43, 44 y 66 años, uno de ellos con antecedentes policiales por conducción en estado de ebriedad; un cubano de 29 años y dos venezolanos de 43 y 45 años, uno de ellos mantenía situación migratoria irregular.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público.