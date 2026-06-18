Fran Maira vuelve a responder tras declaraciones de familia de motorista que atropelló: "No tengo por qué esconderme"

18 jun. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

El caso judicial que involucra a Fran Maira volvió a generar repercusiones luego de que la familia del motorista que resultó lesionado en una colisión con la influencer y cantante solicitara una indemnización de $500 millones.

El tema tomó fuerza después de que el padre del afectado explicara públicamente las razones detrás de la cifra solicitada, asegurando que el futuro laboral de su hijo es incierto y que requiere asistencia permanente.

En medio de la controversia, Maira entregó una nueva declaración sobre el caso: "Esta es una situación profundamente delicada, en la cual lo que más me duele es la cantidad de desinformación que hay en los medios", señaló.

La respuesta de Fran Maira por la investigación

La exchica reality sostuvo que tanto ella como su entorno han sido afectados por la exposición pública del caso: "Nos han llegado una cantidad de mensajes de muerte increíble, de odio, constantes, por falta de información correcta que hay."

Y agregó: "Las cosas no son así, lamento que se esté malinterpretando toda la situación".

En esta misma línea, afirmó que existe información incorrecta circulando en torno a lo ocurrido: "Quiero decir que esta es una situación profundamente delicada, en la cual lo que más me duele es la cantidad de desinformación que hay en los medios”.

La influencer y cantante también abordó el avance de la causa y aseguró que ha colaborado con las diligencias que se realizan en el marco de la investigación.

“Hay un proceso judicial en curso, una investigación en la cual yo he estado 100% presente. No tengo por qué esconderme, pero las cosas no son así y lamento que esté sucediendo esto. Está todo en manos de la justicia”, expresó.

La indemnización que pide la familia del motorista

Luis Zapata, padre del joven atropellado, explicó en conversación con Zona de Estrellas que realizaron un cálculo considerando el incierto futuro laboral y personal de su hijo tras el accidente.

"La cosa es muy sencilla. Mayerson tiene 24 años, le voy a poner indemnización hasta que tenga 65 años". Y añadió: "Son $250 millones para él porque su destino es incierto. Nadie nos garantiza que pueda volver a trabajar y sus sueños quedaron frustrados", señaló.

El hombre agregó que los otros $250 millones "son para la persona que tiene que cuidarlo, porque él necesita a alguien permanentemente", afirmó.