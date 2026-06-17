Padre de motorista atropellado por Fran Maira explica por qué piden $500 millones de indemnización: "No es mucho"

17 jun. 2026 - 13:03 hrs.

La polémica entre Fran Maira y la familia de Mayerson Zapata sumó un nuevo capítulo luego de que el padre del motorista atropellado por la exchica reality explicara públicamente las razones detrás de la millonaria indemnización que solicitan.

La controversia surgió después de que la cantante asegurara, mediante un comunicado, que las conversaciones entre ambas partes se terminaron después de que la familia exigió una indemnización de $500 millones.

El motivo detrás de la millonaria cifra

Frente a la repercusión que generó el monto, Luis Zapata, padre del joven atropellado, explicó en conversación con Zona de Estrellas que realizaron un cálculo considerando el incierto futuro laboral y personal de su hijo tras el accidente.

"Mayerson tiene 24 años, le voy a poner indemnización hasta que tenga 65 años. Son $250 millones para él, porque el destino de Mayerson es incierto. Nadie nos garantiza que va a volver a trabajar y sus sueños quedaron frustrados al igual que los de nosotros", señaló.

El hombre agregó que los otros $250 millones "son para la persona que tiene que cuidar a Mayerson, porque necesitará a alguien permanentemente", afirmó.

"500 millones de pesos no es mucho"

Luis Zapata también cuestionó que el foco de la discusión se centrara únicamente en el dinero solicitado, considerando la gravedad de las secuelas que enfrenta su hijo.

"Salieron a pregonar que 500 millones es mucha plata, en el momento es mucho, pero para una persona que no sabemos si va a volver a producir, a quien le acabó la vida, a un niño que dejó sin papá... 500 millones de pesos no es mucho", sostuvo.

Además, aseguró que la familia ha debido asumir una serie de gastos derivados del proceso médico sin recibir ayuda económica ni apoyo de la influencer.

El delicado estado de salud de Mayerson Zapata

El padre del joven también entregó una actualización sobre la condición de su hijo: "Ahí va el niño batallando contra la enfermedad, porque tuvo un daño cerebral muy crítico. Tuvo como nueve a diez cirugías y la más grave es la de su cerebro y es la que no ha podido con ella", detalló.

Asimismo, indicó que actualmente requiere asistencia permanente y que, debido a las secuelas que sufrió, la familia enfrenta una total incertidumbre respecto de si podrá volver a trabajar o recuperar su autonomía.

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