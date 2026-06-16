"Su vida no tiene precio": Madre de motorista accidentado por Fran Maira acusa nulo apoyo de la influencer

16 jun. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un duro desahogo contra la influencery exchica reality, Fran Maira, y su entorno familiar, fue el que tuvo María Zapata, la madre de Mayerson Zapata, el motorista que resultó gravemente herido tras ser impactado por el vehículo de alta gama de la influencer en Lo Barnechea a fines de febrero.

A casi cuatro meses del siniestro vial, y según declaraciones entregadas a "¡Hay que decirlo!" de Canal 13, la mujer detalló las complejas secuelas físicas que padece su hijo y desmintió tajantemente las versiones que aseguran que existe un respaldo económico o un acompañamiento real por parte de los involucrados. "Si es por parte de la familia de Fran Maira, no tenemos ayuda ninguna, es la verdad. No hay que agradecerles un vaso de agua".

El complejo estado de salud de Mayerson

Al describir la evolución médica del joven, quien inicialmente permaneció bajo diagnóstico reservado tras el impacto, su madre detalló un panorama de total dependencia y un daño neurológico severo.

"El estado de salud de mi hijo no es el mejor; él está en un estado que hay que valerlo para todo. Hace movimientos involuntarios... si nos conoce o no nos conoce, no sabemos", relató la mujer, evidenciando el radical cambio en la rutina del joven, quien antes del accidente era el sustento de su hogar: "Mayerson trabajaba para él, se sostenía a él y sostenía a su hijo".

"Como si la vida se fuera de vacaciones"

María Zapata también reveló que el entorno de la cantante se ha negado a coordinar apoyos concretos para costear el tratamiento, escudándose en trámites legales. Según su testimonio, la última vez que intentó acercarse al padre de la artista para buscar una solución conjunta, la respuesta fue una evasiva.

"Me dijo que no, que no podía, que porque el abogado se había ido de vacaciones, como si la vida de Mayerson también se fuera de vacaciones. A él lo mandaron a una cama y ahí está", lanzó la madre, agregando que ni siquiera conoce en persona ni por teléfono a la exchica reality.

La crítica a los dichos de la familia de la artista

Paralelamente, María Zapata criticó que el entorno de la influencer se "llene la boca" afirmando que han estado pendientes del caso, cuando las deudas médicas siguen acumulándose.

"Queríamos llegar a un acuerdo, no tanto de que dijera, bueno, dénos tanta plata, porque la verdad, si nos ponemos en los zapatos de Mayerson o en nuestros zapatos, la vida de Mayerson no tiene precio", manifestó la mujer.

En esa misma línea, zanjó que "dicen que sí están colaborando con la familia... como si con preguntar '¿cómo está Mayerson?' se resolvieran las cosas. Nosotros no necesitamos que nos tapen de dinero, necesitamos sacar a Mayerson adelante. Nos parece una inconsciencia de ellos decirnos a nosotros que seamos coherentes. ¿Coherentes con qué, cuando la vida de Mayerson fue la que se estancó?", cerró de forma categórica.

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