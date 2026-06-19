La "U" confirma que Fernando Gago está siendo sometido "a una serie de exámenes cardiovasculares"

19 jun. 2026 - 10:27 hrs.

Durante la mañana de este viernes, Universidad de Chile confirmó que su entrenador, Fernando Gago, está siendo sometido a exámenes cardiovasculares, sin precisar los motivos.

¿Qué dice el comunicado de la "U"?

"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", aseguraron desde la "U" en sus redes sociales.

"Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", agregaron.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Luego del triunfo de la "U" ante O'Higgins

Los exámenes médicos a los que está siendo sometido Gago llegan luego que Universidad de Chile se impusiera 2-0 a O'Higgins durante la noche del jueves, completando la primera rueda del torneo, donde los azules marchan en el tercer lugar.

Recordar que Fernando Gago, de 40 años, llegó al elenco azul durante la presente temporada, en reemplazo de Francisco Meneghini.