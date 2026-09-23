Fanáticos de "La Guerra de las Galaxias" acuden al nuevo museo de George Lucas

23 sept. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Los fanáticos de “La Guerra de las Galaxias” llegaron hasta Los Ángeles para ser parte de la apertura del esperado Museo de Arte Narrativo de George Lucas, recinto que este martes recibió a sus primeros visitantes.

Algunos seguidores de la popular saga incluso llegaron caracterizados como personajes de las películas para recorrer la monumental construcción, cuyo diseño evoca una enorme nave espacial.

El propio George Lucas, creador de la franquicia, y su esposa y socia comercial, Mellody Hobson, estuvieron en la entrada para recibir y estrechar la mano de los primeros 100 asistentes.

Entre los visitantes estuvo Eric Cheung, dentista y agente inmobiliario que acudió vestido como piloto de “La guerra de las galaxias”. El fanático contó que rápidamente se hizo miembro del museo y que incluso se formó como voluntario.

“Cada pieza de arte cuenta una historia”, dijo a AFP sobre el propósito del recinto.

El museo, construido por Lucas, de 82 años, junto a Hobson, se encuentra en un terreno que anteriormente era utilizado como estacionamiento, junto a la Universidad del Sur de California, alma máter del cineasta.

Para Brenda Chambliss, residente del sector sur de Los Ángeles desde hace más de una década, que Lucas haya instalado el museo en el barrio representa un cambio importante. La mujer sostuvo que la zona puede arrastrar un “estigma” relacionado con el crimen y la pobreza, por lo que valoró el “impresionante” edificio y su aporte como nueva atracción.

Un museo que va más allá de Star Wars

Aunque uno de los principales atractivos para los visitantes es el universo creado por Lucas, el museo reúne mucho más que piezas relacionadas con la saga.

En el acceso destaca el caza estelar amarillo Naboo N-1, reconocido por aparecer en “La amenaza fantasma” (1999), la primera entrega de la trilogía de precuelas.

El recinto cuenta con más de 9.300 metros cuadrados de exposición y más de 30 galerías, donde se pueden encontrar obras de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott.

La colección también incluye cómics de Winsor McCay, Jack Kirby y Frank Frazetta, además de ilustraciones de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith y N.C. Wyeth.

“Me encanta que Lucas use su plataforma para reunir a otros artistas”, comentó a AFP Sandi Granados, una cosmetóloga de 30 años que trabaja en la industria cinematográfica y que se encontraba en la tienda de regalos.

“Está usando su nombre para ayudar a que artistas locales y grandes artistas se unan”, agregó.