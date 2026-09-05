Dos muertos y 81 heridos tras explosiones en recinto militar en Bolivia: Se almacenaba pirotecnia

05 sept. 2026 - 01:03 hrs.

¿Qué pasó?

Dos fuertes explosiones en una dependencia militar de Bolivia donde se guardaba material pirotécnico dejaron este viernes al menos dos personas muertas y 81 heridas en una ciudad al sur de La Paz, según un balance del Ministerio de Defensa.

Las dos detonaciones, la segunda la más dañina, ocurrieron alrededor de las 14:30 locales (18:30 GMT) en Viacha, a 30 km de la sede de Gobierno.

Viviendas con ventanas rotas, escombros volando por los aires y una densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad: las imágenes quedaron grabadas en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

¿Quiénes son los fallecidos en explosión en Bolivia?

"Hasta este momento tenemos dos personas fallecidas confirmadas y siete personas reportadas como desaparecidas", dijo Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, en conferencia con los medios.

Los muertos y los desaparecidos son militares que sirven en la instalación, confirmó la institución en un comunicado posterior.

"Tenemos además 81 personas reportadas heridas, dos de ellas en estado de gravedad", agregó Justiniano. Un informe anterior de la Policía reportaba dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos.

Vecinos de la zona fueron evacuados a un albergue temporal. Según el ministro, "todavía no es prudente" que vuelvan a sus hogares, pues "hay viviendas afectadas por la onda expansiva".

En las próximas horas se continuarán trabajos para remover los escombros, informó a la prensa el coronel Roger Roca, vocero de la Policía.

"El incidente está controlado", agregó. Bomberos trabajaban con camiones cisterna en el lugar para reducir el foco de calor, según imágenes difundidas por medios locales.

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