Rebajan medidas cautelares de Joaquín Lavín León: Decretan arresto domiciliario nocturno

26 oct. 2026 - 13:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago modificó este lunes las medidas cautelares que pesaban sobre el exdiputado Joaquín Lavín León, sustituyendo el arresto domiciliario total por el régimen de arresto domiciliario nocturno.

La resolución también contempla las cautelares de arraigo nacional y la prohibición estricta de comunicarse con los demás imputados vinculados a la causa.

Según informó la Fiscalía Oriente, el arresto domiciliario nocturno que tendrá que cumplir el imputado es de 22:00 a 06:00 horas.

¿Por qué es investigado el exdiputado Joaquín Lavín León?

Lavín León es investigado en el marco de una indagatoria penal por delitos económicos y electorales. Entre los cargos que se le imputan destacan presuntos ilícitos como fraude al Fisco —que ascendería a cerca de 240 millones de pesos—, además de los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Con esta modificación dictada por el tribunal, el exparlamentario deja atrás la cautelar de arresto domiciliario total que cumplía desde agosto pasado, momento en el cual había abandonado el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde permaneció en prisión preventiva durante los meses previos.

La investigación continúa su curso judicial mientras el imputado cumple con las nuevas restricciones establecidas por la justicia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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