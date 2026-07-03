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Temblor en la zona norte del país: Conoce la magnitud del sismo y dónde fue su epicentro

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 3 de julio, a las 12:03 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 126 km al este de Alto del Carmen, en la región de Atacama, con una profundidad de 108 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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