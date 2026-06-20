Temblor en Perú se percibe en el norte de Chile: Conoce la magnitud del sismo

20 jun. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 20 de junio se registró un sismo de magnitud 3.2 en Perú, el quese percibió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 63 km al sur de Ilo ,en Perú, con una profundidad de 31 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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