Temblor se registra en la zona central: Conoce el epicentro del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado, a las 10:29 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 43 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 28 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.