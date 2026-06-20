Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

20 jun. 2026 - 07:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 20 de junio se registró un sismo de magnitud 3.6 a las 7:15 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 17km al sureste de Calama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 107 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.