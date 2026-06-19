Temblor sacude a la zona norte de Chile: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 02:13 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Cuya, a 75 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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