Temblor sacude a la zona norte de Chile: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

19 jun. 2026 - 02:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 02:13 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Cuya, a 75 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.