Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

21 jun. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 21 de junio , se registró un sismo de magnitud 3.6 a las 15:16 en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 46 km al noroeste de Canela Baja en la región de Coquimbo, con una profundidad de 28 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.