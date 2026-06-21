¿Cuánto dinero entrega por cada año el Beneficio por Años Cotizados?
- Por Meganoticias | Ariel Araya
Gracias a la Reforma de Pensiones, desde enero de este año se comenzó a pagar el Beneficio por Años Cotizados, una ayuda económica para aumentar las pensiones de los jubilados y de quienes lo harán en el futuro.
Este aporte extra no necesita postulación, ya que es un beneficio automático, y va dirigido a pensionados de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro. Para obtenerlo, se deben cumplir algunos requisitos.
¿Cuáles son los requisitos del beneficio?
Los pensionados deben tener 65 años o más, y cumplir con un mínimo de cotizaciones para hacer efectivos los pagos que aumentan su pensión mensual.Ir a la siguiente nota
Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados, es decir, 10 años. Los hombres, en cambio, son 240 meses de cotizaciones, o sea, 20 años.
En ambos casos no se pueden superar los 300 meses continuos o discontinuos, lo que equivale a 25 años.
¿Cuánto dinero entrega por cada año en que se cotizó?
Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.078, según el precio actual de la UF ($40.784).
Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF. Es decir, si alguien cotizó 15 años, entonces recibirá $61.170 extra mensualmente.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un tope máximo equivalente a 25 años cotizados, por lo que tanto hombres como mujeres pueden llegar a recibir hasta 2,5 UF extra al mes (Cerca de $101.950).
Si la persona ya no tiene fondos en su cuenta, es decir, su saldo está en cero, igual recibirá el beneficio.