Por hasta 6 horas: Esta comuna de la RM tendrá corte de agua este jueves

16 jul. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 16 de julio se realizará un corte de emergencia en una comuna de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 6 horas por los arreglos que se deben hacer.

El corte no contempla la totalidad de la comuna afectada, ya que se centra en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Las Condes: Entre las 15:25 hasta las 21:25 horas.

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