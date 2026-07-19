Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa dónde fue el epicentro y la magnitud
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 19:08 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 63 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 234 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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