Temblor afecta a la zona central del país: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

19 jul. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 10:45 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 73 kilómetros al noroeste de Quintero, a 34 kilómetros de profundidad, aunque en un inicio su referencia fue Pichidangui, región de Coquimbo, zona centro-norte del país.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.