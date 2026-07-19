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Temblor afecta a la zona central del país: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 10:45 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 73 kilómetros al noroeste de Quintero, a 34 kilómetros de profundidad, aunque en un inicio su referencia fue Pichidangui, región de Coquimbo, zona centro-norte del país.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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