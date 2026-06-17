¿Chile podría comprar 11 aviones de combate F-35?: Ministerio de Defensa no descarta un eventual negociación con Estados Unidos

17 jun. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

La posibilidad de que Chile se convierta en uno de los nuevos operadores del caza furtivo F-35 volvió a instalarse en el debate luego de que la Armada de Estados Unidos adjudicara un contrato por 2.300 millones de dólares a Lockheed Martin para la fabricación de componentes destinados a 11 aeronaves que serán entregadas a un país cuyo nombre no fue revelado.

Las especulaciones apuntaron rápidamente hacia Chile, especialmente después de que el Ministerio de Defensa reconociera que el país no tiene restricciones por parte de Estados Unidos para adquirir este avanzado sistema de combate, considerado uno de los más sofisticados del mundo.

Consultado por Radio Bío Bío, el Ministerio de Defensa evitó confirmar o descartar una eventual negociación por los aviones de combate F-35, aunque recordó que este tipo de adquisiciones se maneja bajo estricta reserva.

"En Chile, las compras de armamento y material bélico por parte de las Fuerzas Armadas tienen un carácter reservado, por motivos de seguridad y defensa nacional", señalaron desde la cartera al citado medio.

No obstante, el ministerio entregó una respuesta que alimentó las especulaciones sobre una eventual adquisición.

"En todo caso, Chile suele informar sus procesos de adquisiciones oportunamente y, en el caso específico del F-35, solo cabe señalar que nuestro país no tiene restricciones de parte de Estados Unidos para adquirirlo", agregaron.

El contrato que abrió las especulaciones

Según informó Defense Blog, el contrato contempla la fabricación de componentes para once unidades del F-35 Lightning II, uno de los aviones de combate más avanzados actualmente en servicio.

La publicación especializada indicó que las aeronaves estarán destinadas a un país extranjero que no fue identificado públicamente, lo que generó distintas versiones respecto de quién sería el comprador final.

El F-35 es fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin y es considerado el principal caza de quinta generación utilizado por Estados Unidos y varios de sus aliados.

¿Cómo es el F-35?

El F-35 Lightning II es un avión de combate polivalente de quinta generación diseñado para ejecutar misiones de superioridad aérea, ataque terrestre, reconocimiento y guerra electrónica.

Su principal característica es la tecnología furtiva, que reduce significativamente su detección por radares enemigos y le permite operar en escenarios altamente complejos.

La aeronave cuenta con tres variantes:

F-35A: versión convencional utilizada por fuerzas aéreas. F-35B: capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales. F-35C: diseñada especialmente para operar desde portaviones.

Además, se trata de un avión supersónico que puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 1,6, equivalente a cerca de 1.900 kilómetros por hora.

Su alcance máximo llega a los 2.800 kilómetros, permitiéndole realizar operaciones de largo alcance sin necesidad de reabastecimiento inmediato.