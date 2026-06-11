Con el amor de su vida: Gino Mella se casó por el civil con la influencer Vania Rivas

11 jun. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Gino Mella dejó por un momento los escenarios de lado para protagonizar el que probablemente sea el hito más importante de su vida fuera de la música. El cantante chileno, una de las voces clave del género urbano actual, se casó con su pareja, la influencer Vania Rivas, en una ceremonia civil que se mantuvo bajo total reserva.

A diferencia de los masivos shows a los que nos tiene acostumbrados el intérprete de "El Amor de Tu Vida", el matrimonio se manejó de forma muy íntima. La pareja optó por un festejo pequeño, invitando solamente a su familia y a su círculo de amigos más cercanos para resguardar la privacidad del momento.

Risas, llanto y un sobrino inquieto

Según consignó el portal Página 7, el artista urbano desclasificó algunos detalles de la jornada, confesando que la ansiedad venía acumulándose hace rato. De hecho, reveló que Vania no aguantó las lágrimas y que el ambiente se relajó gracias a su sobrino, quien se aburrió un poco durante el casamiento y solo quería irse a los juegos, sacándoles risas a los invitados.

En la misma conversación, Mella explicó el gran valor que tiene Rivas en su presente: "Su amabilidad, su ternura, cómo trata a las demás personas y lo mucho que me ha hecho cambiar para bien. Ella estuvo conmigo en momentos muy importantes y también en mis momentos más bajos”, comentó el cantante.

La propuesta de matrimonio

La trastienda de este compromiso venía armándose desde marzo de este año. En esa fecha, durante unas vacaciones por Asia, el músico sorprendió a la influencer en el tradicional parque en Japón, Rikugien Garden, para regalarle el anillo de compromiso, una postal que en su momento fue muy comentada en redes sociales.

Por lo mismo, el cantante admitió al medio citado que la espera para el civil se le hizo eterna. "Estaba muy ansioso de que llegara este día porque le pedí matrimonio hace muchos meses en Japón (...) Cuando llegó el ‘acepto’, nos pusimos muy nerviosos porque era crear una nueva historia en nuestras vidas", aseguró.

¿Qué viene ahora para los recién casados? Por el momento, descartaron la luna de miel de inmediato. La pareja decidió pasar la noche de bodas de forma tranquila en un hotel de Santiago para tener un espacio a solas y “volver a pololear”, ya que los planes para un gran viaje quedaron fijados para el próximo año, justo después de que den el sí en el matrimonio religioso.

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